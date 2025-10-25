En ce moment Autrement Julien LIEB
Caen. Incendie : une femme de 80 ans intoxiquée par les fumées a été conduite à l'hôpital

Sécurité. Un incendie s'est déclaré vendredi 24 octobre dans une maison située à Caen. Une femme de 80 ans, locataire de l'habitation, a été intoxiquée par les fumées. Elle a été conduite à l'hôpital.

Publié le 25/10/2025 à 08h50 - Par Justine Carrère
Caen. Incendie : une femme de 80 ans intoxiquée par les fumées a été conduite à l'hôpital
Vendredi 24 octobre, un incendie a eu lieu à Caen dans une maison. Une femme de 80 ans qui a été intoxiquée par les fumées  et transportée à l'hôpital. - Illustration

Un nouvel incendie a eu lieu dans le Calvados. Vendredi 24 octobre vers 19h15, les pompiers sont intervenus au 13, allée d'Auderville à Caen pour un feu de chambre dans une maison.

A lire aussi. Orne. Drame aux Roches d'Oëtre : une personne meurt après une chute de 80m

La victime et son chien ont été pris en charge 

Selon les secours, la locataire de la maison, une femme âgée de 80 ans, a été intoxiquée par les fumées. Elle a été évacuée vers le CHU de Caen. Le chien de la maison a lui aussi été pris en charge et a été conduit à la clinique vétérinaire.

Caen. Incendie : une femme de 80 ans intoxiquée par les fumées a été conduite à l'hôpital
