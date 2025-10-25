Caen. Incendie : une femme de 80 ans intoxiquée par les fumées a été conduite à l'hôpital

Un nouvel incendie a eu lieu dans le Calvados. Vendredi 24 octobre vers 19h15, les pompiers sont intervenus au 13, allée d'Auderville à Caen pour un feu de chambre dans une maison.

La victime et son chien ont été pris en charge

Selon les secours, la locataire de la maison, une femme âgée de 80 ans, a été intoxiquée par les fumées. Elle a été évacuée vers le CHU de Caen. Le chien de la maison a lui aussi été pris en charge et a été conduit à la clinique vétérinaire.