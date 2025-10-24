Podcast "Caen, l'épopée millénaire". L'histoire de Moustache, chien héros de l'armée de Napoléon

Après avoir évoqué l'histoire de l'université de Caen, de François de Malherbe, ou encore de la place Saint-Sauveur, le nouvel épisode du podcast Caen, l'épopée millénaire dresse désormais le portrait… d'un chien ! Moustache, né vraisemblablement en 1799 dans une ferme normande, se trouvait dans les rues de Caen quand son destin a totalement basculé !

Ce podcast vous emmènera dans toute l'Europe, au gré des campagnes militaires de l'armée française, menée par celui qui deviendra empereur, Napoléon Bonaparte. Puisque Moustache est un chien soldat sans pareil, il lui sera même présenté. Embarquez dans les pas de Moustache, dans les Alpes italiennes, à Austerlitz ou encore en Espagne !