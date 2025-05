Animaux. Prairie de Caen : le paradis des chiens… et de leurs maîtres

Seuls les propriétaires de chiens connaissent vraiment ce petit coin de paradis. Les autres passent à côté sans le savoir. Et pourtant, chaque jour, à la Prairie de Caen, au cœur de l'hippodrome, se joue un rituel bien huilé : celui de la balade canine.

Un espace de liberté

Ici, les chiens courent sans laisse, la truffe au vent, et les maîtres papotent en marchant. Ce vaste espace de verdure est devenu un point de ralliement incontournable. "Je viens tout le temps ici", sourit Manon Lustière, maîtresse d'Opium, un berger allemand plein d'énergie. "C'est un espace super pour les gros chiens. Le fait de le lâcher, il voit ses copains, on retrouve à peu près les mêmes gens." Récemment installée à Caen, elle a même choisi son appartement pour sa proximité avec la Prairie. "C'est vraiment un plus dans la ville."

Adrien Burnouf, propriétaire de Poumba, apprécie l'endroit pour sa sécurité. "Ce qui nous attire ici, c'est l'espace, la possibilité de les laisser en liberté tout en étant dans un lieu clos. Ils peuvent même nager !" Sa collègue Manon Peret, propriétaire d'un golden retriever, s'amuse de ces balades où "on commence à deux, et on finit à 15, chiens et maîtres confondus". Quelques minutes plus tard, elle interpelle tout de même une autre propriétaire de chien : "Gardez votre chien en laisse s'il ne vous écoute pas, Madame, car là… il harcèle ma chienne." Manon Peret précise quand même qu'en général "les gens font attention, les chiens sont rarement agressifs".

Une vraie communauté

Les chiens, en liberté, jouent, reniflent, courent. Et pendant ce temps, les humains font connaissance. "C'est aussi génial pour leur éducation : ça les sociabilise. Ils sont heureux, et nous aussi", s'enthousiasme Manon Lustière. Coralie Débert, maîtresse de Lucky, habite juste en face de la Prairie. Elle vient quasiment tous les jours : "Ce que j'aime, c'est le calme, la nature, et surtout pouvoir lâcher mon chien. Et puis, on fait des rencontres." Au cours de sa promenade, elle tombe justement sur Marie Noëlle : "On ne se connaissait pas du tout et maintenant on se retrouve le soir pour faire le tour de l'hippodrome ensemble. Marie Noëlle… c'est la rencontre du siècle !" Marie Noëlle, justement, est la maîtresse de Serge. "Je ne connaissais personne en arrivant à Caen il y a deux ans. Et puis, petit à petit, à force de se croiser avec les chiens… on se disait bonjour, puis on a fini par se tutoyer. Toutes les personnes que je connais à Caen, c'est grâce à la Prairie." Car ici, tout commence par une truffe curieuse. Un chien en renifle un autre et la discussion démarre. "'Il a quel âge ?', 'C'est quelle race ?', 'Tu le nourris avec quoi ?' C'est tout simple, mais ça marche", explique Marie Noëlle.

Olivier Fontaine et Alya Saadi viennent eux aussi tous les jours. "Au début, on ne se connaissait pas, et maintenant on marche ensemble. On s'est rencontrés grâce aux chiens. C'est comme leur grand jardin. Les chiens sociabilisent, et nous aussi." Et surtout, ils apprécient une chose : la liberté. "C'est le seul endroit où on peut détacher nos chiens sans se faire embêter par la police", confie Olivier Fontaine. "Ailleurs, ils doivent être attachés. Ici, ils sont vraiment libres."

A la Prairie, on ne connaît pas forcément le prénom des maîtres, mais on connaît tous les chiens : Opium, Serge, Lucky, Poumba ou encore Gaston… C'est une petite communauté où chacun trouve sa place, à quatre ou deux pattes.

A la Prairie, chiens et maîtres sociabilisent très facilement.

