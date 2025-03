Calvados. Trois labradors victimes de mauvais traitements, les maîtres devant la justice

Un procès pour maltraitance animale a été ouvert, mercredi 5 mars, au tribunal de police de Caen.

Le 10 janvier 2024, trois chiens, des labradors, ont été retirés à leurs propriétaires lors d'un contrôle de la gendarmerie à leur appartement du Molay-Littry, en raison de conditions de vie déplorables. L'environnement était insalubre, les animaux étaient en grande souffrance et les conditions sanitaires étaient dangereuses.

Les chiens ont été placés au chenil municipal de la ville, où ils ont été observés apeurés et stressés. Se repliant au fond de leurs box, ils grognaient et montraient les dents lorsqu'un humain s'approchait. Sur les trois labradors, l'un était très maigre et a immédiatement bu cinq litres d'eau à son arrivée au chenil. Un autre présentait des signes de gale, et sur le dernier des actes de maltraitance étaient également évidentes.

Battus par leur maître

Le 9 juin 2024, l'association Stéphane Lamart "Pour la défense des droits des animaux" décide de porter plainte contre trois personnes. Elles sont accusées de privation de soins envers des animaux domestiques. L'une d'elles avait aussi été vue battant les trois chiens, selon un témoignage des sapeurs-pompiers du Molay-Littry.

Le parquet requiert une peine de 450€ d'amende pour chacun des trois prévenus, ainsi que la confiscation des chiens. Le jugement du tribunal sera rendu le 2 avril prochain.