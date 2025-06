Le Havre. Un couple poursuivi pour détention illégale d'un ouistiti

Un couple seinomarin est poursuivi pour détention illégale d'un ouistiti.

Le 13 février 2024, un ouistiti âgé d'environ un an a été découvert au domicile d'un couple de particuliers, au Havre, grâce à une enquête conjointe de l'Office français de la biodiversité (OFB) et de la police. L'animal a été pris en charge par un vétérinaire, puis confié à un refuge de l'Eure. La détention de ce primate, espèce non domestique et protégée, est soumise à des règles strictes fixées par l'arrêté du 8 octobre 2018. En l'absence des autorisations requises, la possession de cet animal est illégale.

Une association portée partie civile

L'association Stéphane Lamart "Pour la défense des droits des animaux", reconnue d'utilité publique, s'est portée partie civile. Elle sera présente à l'audience prévue mercredi 25 juin à 13h30 devant le tribunal judiciaire du Havre, dans cette affaire de détention illégale d'un animal protégé.

Une première audience avait été programmée sous forme de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 14 janvier 2025. Toutefois, les prévenus ne se sont pas présentés, entraînant l'échec de la procédure et le renvoi de l'affaire à une audience correctionnelle.

L'association Stéphane Lamart dénonce fermement la banalisation de la détention illégale d'animaux sauvages.