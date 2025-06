Le Havre. Il avait menacé ses élèves au couteau : le prof d'histoire-géo relaxé en appel

Un professeur d'histoire-géographie condamné au Havre en avril 2024 à de la prison avec sursis pour violences psychologiques, après avoir sorti un couteau devant ses élèves en pleine classe, a été relaxé lundi 2 juin par la cour d'appel de Rouen. L'enseignant a été relaxé du chef de "violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'ITT", mais a tout de même été condamné à une amende de 500 euros pour port d'arme, en l'occurrence son couteau de type Opinel.

• A lire aussi. Le Havre. Il avait sorti un couteau devant ses élèves, le professeur interdit d'enseigner pendant trois ans

Le 21 octobre 2023, le quinquagénaire avait sorti ce couteau devant ses élèves en classe de première du lycée Claude Monet du Havre et avait déclaré : "Si on m'énerve, je suis capable de soulever un élève de seconde et de lui taper la tête contre le mur jusqu'à ce qu'elle explose", avant d'indiquer bénéficier d'un "totem d'immunité". Pour ces faits il avait été condamné en première instance au Havre à six mois de prison avec sursis et à une interdiction d'enseigner de trois ans.

Un pétage de plombs

C'était un "pétage de plombs, j'ai craqué" avait déclaré l'enseignant après sa condamnation en avril 2024. "L'extrême droite m'a récupéré mais je ne suis pas leur héros, je suis malade, il faut les combattre", avait-il insisté. Les faits s'étaient produits quelques jours après un hommage à Samuel Paty et l'assassinat de Dominique Bernard. Les deux enseignants ont été assassinés dans des attentats islamistes, Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine en octobre 2020 et Dominique Bernard à Arras le 13 octobre 2023.

• A lire aussi. Le Havre. Un professeur de lycée brandit un couteau en cours et menace ses élèves

Référent laïcité dans son établissement, l'enseignant havrais avait expliqué son "dérapage" par un lourd passif : Charlie Hebdo, Dominique Bernard, Samuel Paty, "beaucoup d'arrêts maladies" et sa "solitude".

Avec AFP.