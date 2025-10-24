En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Tempête Benjamin. Le trafic SNCF reprend progressivement en Normandie

Mobilité. Service quasi normal pour les liaisons avec Paris ce vendredi 24 octobre : les trains Normands sont de retour après le passage de la tempête Benjamin.

Publié le 24/10/2025 à 08h46 - Par Jimmy Joubert
Arbres sur les voies ou sur les caténaires, panne d'alimentation électrique : les incidents étaient nombreux sur le réseau SNCF après la tempête Benjamin. - SNCF Nomad

Au petit matin de ce vendredi 24 octobre, le vent reste soutenu mais il n'est pas aussi violent que les rafales connues lors du passage de la tempête Benjamin ce jeudi 23. Par conséquent, le trafic ferroviaire peut reprendre du service en Normandie. Par précautions, la SNCF avait mis à l'arrêt l'ensemble de ses lignes, et heureusement, car les dégâts étaient nombreux.

Branches sur des caténaires ou sur les voies, panne d'alimentation électrique et même arbre en feu du côté de Serquigny, la SNCF a recensé plusieurs incidents que les agents ont traités jeudi soir, durant une partie de la nuit, et encore ce vendredi matin.

Un trafic toujours perturbé

Pour la SNCF, la priorité était d'abord de remettre en service les liaisons entre Paris et la Normandie. C'est chose faite, puisque le trafic est quasi normal, malgré les quelques suppressions de trains en début de journée.

Quelques incidents résiduels subsistent encore entre Cherbourg et Lison ainsi qu'entre Rouen et Serquigny. Les trains reconnaisseurs sont désormais déployés sur les axes secondaires, "afin de permettre une reprise complète de la circulation dans les meilleures conditions de sécurité", précise la SNCF.

