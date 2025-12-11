Près de Rouen. Deux mois après l'incendie, la société exploitante du Moulin Rose placée en liquidation judiciaire

C'est une suite logique du dossier dans son volet commercial. La société gestionnaire du Moulin Rose à Belbeuf, dénommée anciennement A&B Lounge, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen, mardi 2 décembre, soit près de deux mois après l'incendie de la discothèque. Contacté, le patron du groupe Erden, Mehmet Erden, confirme la décision. "Cela ne veut pas dire que le Moulin Rose ne rouvrira pas", insiste le chef d'entreprise spécialisé dans l'immobilier et la construction. Une procédure de redressement judiciaire avait été lancée le 7 octobre, c'est-à-dire moins d'un mois après l'incendie criminel, avant que le tribunal de commerce prononce la liquidation.

"Nous n'avons aucune activité depuis le mois de septembre"

"C'est une procédure automatique et logique puisque nous n'avons aucune activité depuis le mois de septembre", poursuit le dirigeant qui estime ses pertes à plusieurs millions d'euros. Le groupe Erden, spécialiste de l'actionnariat participatif avec des placements dans une vingtaine de sociétés, est devenu actionnaire majoritaire du Moulin Rose en avril dernier.

L'enquête se poursuit

Sur le volet pénal, l'enquête se poursuit. Le parquet de Rouen annonçait le 20 novembre avoir mis en examen un suspect pour "destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime". L'individu a été ensuite placé en détention provisoire après appel du parquet de Rouen.