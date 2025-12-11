Le Havre. Le Muséum d'histoire naturelle va rouvrir : découvrez à quoi il ressemble

C'est l'un des rares monuments du centre-ville du Havre à avoir échappé aux bombardements de 1944, ce qui lui confère une splendeur particulière. Mais le Muséum du Havre, implanté dans un prétoire du XVIIIe siècle, n'était pas encore accessible aux personnes à mobilité réduite. Après trois ans de travaux, c'est désormais chose faite. Et ce chantier à sept millions d'euros a aussi permis de réaménager l'ensemble des collections du musée havrais d'histoire naturelle.

La biodiversité d'hier et d'aujourd'hui

Un patrimoine fort de 250 000 biens, dont les dessins naturalistes du Havrais Charles-Alexandre Lesueur qui est à l'origine de la création du musée. Le public peut découvrir une sélection d'environ 600 pièces : fossiles, squelettes, minéraux, dessins, objets ethnographiques… Sans oublier les animaux naturalisés, réunis dans une rotonde consacrée à la biodiversité actuelle. "Cette salle a vocation à illustrer la diversité des espèces, des milieux, que ce soit dans une mare en Normandie ou dans une forêt en Amazonie", détaille Gaëlle Beau, chargée des collections Sciences de la vie.

La rotonde, avec sa tornade d'oiseaux, est l'un des clous du Muséum. - Célia Caradec

"Une vitrine aborde la 6e extinction, que nous vivons aujourd'hui. On présente des espèces menacées ou disparues, que l'on ne peut plus voir dans la nature ou en captivité, comme le rarissime pygargue de Madagascar, rapace endémique de l'île africaine, dont il ne reste que cent couples dans la nature". Mammifères, reptiles, invertébrés marins ou oiseaux naturalités côtoient de vrais animaux : phasmes, méduses et abeilles.

Une collection de minéralogie fait son apparition dans le musée. - Célia Caradec

Une salle dédiée à la paléontologie

La salle dédiée à la paléontologie présente les restes du squelette du loricatosaurus priscus, un dinosaure herbivore datant d'il y a 165 millions d'années, découvert dans le Calvados. "C'est la première fois qu'on le montre debout, à taille réelle. Il est composé des os découverts en Normandie et d'une reproduction en impression 3D des os d'un spécimen présenté au Muséum d'histoire naturelle de Londres" détaille Javier Parraga, paléontologue. Un film de 17 minutes plonge le visiteur dans la Normandie à l'ère du Mésozoïque.

Le squelette du loricatosaurus priscus est bien mis en valeur. - Célia Caradec

Les tout petits ne sont pas oubliés, avec un espace sur la thématique de la forêt où l'on peut jouer, crapahuter, se déguiser… Et une nouvelle mezzanine accessible au sein de la boutique.

Pratique. Muséum d'histoire naturelle du Havre, place du Vieux-Marché. Ouvert du mardi au dimanche à partir du samedi 13 décembre. Tarifs : de 3€ à 7€ l'entrée, gratuit pour les moins de 26 ans, les étudiants et pour tous le premier samedi de chaque mois.