Le Havre. Au Muséum, des fossiles très rares sortent des réserves

Jusqu'au 27 mars, le Muséum d'histoire naturelle du Havre propose de plonger aux origines de la Terre à travers l'exposition Il y a 150 millions d'années… Et des poussières. Javier Párraga, le nouveau paléontologue du musée, a travaillé pendant un an pour classer les quelques 70 000 pièces stockées dans les réserves, et en sélectionner environ 300 à exposer.

Un fossile de poisson

en trois dimensions

Des pièces qui n'ont plus été présentées au public depuis vingt ans, et à l'histoire toute singulière. "Le Muséum avait une collection de paléontologie très riche avant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, on a pu sauver les taxidermies anciennes, les dessins d'Alexandre Lesueur, des archives… Mais les fossiles ont été détruits pendant les bombardements", relate le professionnel originaire de Barcelone, en Espagne.

Javier Párraga a été chargé de classer les quelque 70 000 pièces de la collection de paléontologie et d'en sélectionner 300 pour l'exposition.

De cette collection d'avant-guerre, il ne reste que deux échantillons, dont une pièce exceptionnelle, le clou de cette exposition. "Il s'agit d'un Lepidotes Lennieri, un fossile de poisson découvert à la fin du XIXe siècle au cap de la Hève et datant d'il y a 155 millions d'années", poursuit le paléontologue. Outre sa valeur historique, elle a aussi une dimension scientifique. Il s'agit d'un fossile en trois dimensions. "Une rareté mondiale. Il est extrêmement difficile de découvrir des poissons dans cet état de conservation, normalement on les trouve aplatis", souligne Javier Párraga.

Des ateliers pour les enfants

Le reste de la collection de paléontologie actuelle a été constitué après-guerre, grâce aux dons des paléontologues amateurs. "90 % des pièces que nous exposons proviennent de Normandie, depuis les falaises de Vaches Noires dans le Calvados jusqu'au cap de la Hève".

En parallèle de l'exposition, des ateliers sont organisés tous les mercredis et les samedis pour les enfants de 7 à 12 ans, notamment des fouilles pour se plonger dans la peau d'un archéologue. Des conférences permettent aussi d'en savoir davantage sur cette exposition exceptionnelle.

Pratique. Il y a 150 millions d'années… Et des poussières, exposition à voir jusqu'au dimanche 27 mars au Muséum du Havre, place du Vieux Marché. Ouvert du mardi au dimanche. Tél. 02 35 41 37 28. Entrée de 3 à 5 €, gratuit - de 26 ans et pour tous le premier samedi de chaque mois.Prochaine conférence mardi 18 janvier à 18 h 30, consacrée aux reptiles marins du Jurassique de Normandie. Gratuit, réservation conseillée.