Alençon. La Luciole annonce une deuxième date pour le concert d'un collectif réunissant des grands noms de la musique

La première date, annoncée fin novembre, affiche déjà complet. Face à "l'engouement exceptionnel" du public pour ce concert programmé au 17 décembre 2026, la Luciole d'Alençon a décidé d'accueillir le collectif Ensemble !!! une seconde fois, le 16 décembre de la même année.

Des grands noms de la musique

Le collectif se compose notamment de Manu et Guizmo du groupe Tryo, Mike et Riké de Sinsemilia ainsi que Vanupié. Ensemble, les différents artistes revisitent leurs plus grands titres.

La première date ayant été complète très rapidement, cette nouvelle soirée représente une chance pour le public de vivre un moment musical "rare et fédérateur", écrit la Luciole. Les réservations pour la date du 16 décembre 2026 sont désormais ouvertes.