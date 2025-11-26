Concert. Tryo, Sinsemilia… Un spectacle avec des grands noms de la musique à la Luciole d'Alençon

On ne les présente plus. Jeudi 17 décembre 2026, Manu et Guizmo du groupe Tryo seront à la Luciole d'Alençon avec le collectif "Ensemble !!!", également composé de Mike et Riké de Sinsemilia et de Vanupié.

Billetterie ouverte

Les différents artistes, qui "se croisent sur la route depuis des années", viendront jouer un spectacle mêlant reggae et chanson française. Ensemble, ils réinventeront leurs plus grands titres pour offrir au public une soirée placée sous le signe de la bonne humeur.

La billetterie est ouverte depuis mercredi 26 novembre pour les abonnés. Le grand public pourra réserver sa place dès le 27 novembre, à midi.