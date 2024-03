Alençon. Reggae et sons dansants avec Keefaz à La Luciole

Keefaz n'est pas né à Alençon mais il a adopté la ville. Il y a fait ses années de lycée, pendant lesquelles il a fait partie d'un groupe, et il y habite désormais. "J'ai fait presque la moitié de ma vie ici", lance-t-il. Dans le cadre des concerts "After-Work", un dispositif créé pour mettre en lumière des artistes émergents, l'artiste monte jeudi 14 mars pour la troisième fois sur une scène, celle de La Luciole.

Keefaz propose du reggae moderne mais aussi des sons plus dansants. "Keefaz, c'est de la bonne humeur, de la convivialité, un échange avec le public. Je suis assez cool, tranquille mais j'offre aussi des petites envolées, de l'énergie et du partage", présente l'artiste. "Même à 5 ans, on peut venir avec ses parents, ses grands-parents, et tout le monde pourra y trouver son compte selon les morceaux. Il y a des ballades, des chansons où on répète, on chante, on frappe dans les mains. J'essaie d'y mettre de la vie", conclut-il.

Durant sa carrière, Keefaz a pu travailler avec des musiciens tels que Dwight Pinkney et Nambo Robinson, dont certaines mélodies ont accompagné le grand Bob Marley. "J'étais honoré bien sûr. Je me sentais tout petit. On touche du doigt des légendes qu'on a écouté quand on était jeune. C'est aussi des influences qui ont agi sur ma vie, donc on a l'impression de passer de l'autre côté de l'écran et de toucher un autre univers. C'est inoubliable. Ça marque une carrière, ça marque une vie."

Pratique. Concert gratuit. Réservation conseillée sur laluciole.org