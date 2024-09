Alençon. Trois jours de fête pour les 30 ans de La Luciole

Le 21 septembre 1994, La Luciole était inaugurée à Alençon. La salle de musiques actuelles fête ses 30 ans de programmations, d'actions culturelles et d'accompagnement d'artistes. Pour l'occasion, elle organise trois jours d'événements mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 juin, pendant lesquels elle met à l'honneur chacune de ses missions. Le mercredi est consacré à l'action culturelle à travers des ateliers, notamment un sur la découverte du "soundpainting", une expérience sensorielle autour de sons et bruitages, et une "Kiddy Boum" familiale à 17h, pour clore la journée.

Puis place aux concerts le jeudi et le vendredi. Quatre artistes locaux se produisent gratuitement le premier soir à partir de 19h30. Ils seront un de plus le soir suivant, pour "une soirée éclectique avec plein de styles musicaux différents de la pop au rock, en passant par le reggae et la techno", présente Nicolas Chevallier, le programmateur.

Pratique. Billetterie sur laluciole.org.