Alençon. Pour sa prochaine saison, la Luciole défend la scène actuelle

C'est une programmation une nouvelle fois éclectique qu'a dévoilée la Luciole, la salle de concerts d'Alençon, mardi 10 juin. "On a du rock, du blues, de l'électro, du reggae ou encore de la musique du monde, détaille le programmateur de la Luciole, Nicolas Chevallier. On a des artistes locaux mais aussi nationaux et internationaux", poursuit-il.

Mettre en lumière les jeunes artistes

Au total, une trentaine de rendez-vous sont programmés entre les mois de septembre et décembre. "On a une programmation assez fraîche avec pas mal d'artistes émergents. On a assez peu de groupes qui ont 30 ans de carrière comme c'était le cas cette saison, on veut vraiment défendre la scène actuelle", explique Nicolas Chevallier.

Quelques têtes d'affiche sont toutefois programmées. La chanteuse Queen Omega passera à la Luciole le 11 octobre. Les artistes Théodort et Miki, dont la carrière ne fait que commencer, seront respectivement en concert le 10 octobre et le 12 décembre.