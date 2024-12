Alençon. La Luciole dévoile sa programmation pour 2025

De la chanson française, du rap ou encore du rock qui vire parfois au metal… La programmation de la Luciole, à Alençon, se veut toujours éclectique pour 2025. "C'est comme ça que le projet est défini, explique le programmateur de la Luciole, Nicolas Chevallier. On défend aussi beaucoup la scène locale ainsi que la présence d'artistes féminines", poursuit-il.

Carbonne en concert le 21 mars

Le premier concert aura lieu le 30 janvier avec l'artiste havraise Marla Wallace. Deux jours plus tard, ce sont Les Mamans du Congo & Rrobin qui monteront sur scène pour un spectacle d'afro-house et d'electro. Après le succès de son EP Par nous-mêmes et une tournée à guichets fermés, le rappeur Carbonne s'arrêtera quant à lui à la Luciole vendredi 21 mars 2025.

Le 8 février, les groupes de metal Lofofora et Headcharger se réuniront "pour une soirée explosive", selon la Luciole. Le rappeur Jok'Air, la chanteuse Adèle Castillon ou encore le groupe de reggae Danakil sont également programmés en mars et en avril. Au total, plus d'une vingtaine de concerts sont prévus entre les mois de janvier et juin.

Pratique. La billetterie sur laluciole.org