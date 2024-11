Alençon. Une navette retour pour favoriser les déplacements en bus à La Luciole

Une innovation à La Luciole d'Alençon. A l'occasion du concert électro hip-hop de l'artiste Hypnocode, jeudi 7 novembre, le public pourra rentrer en bus avec la Luciole Express, nouvelle navette mise en place pour éviter aux habitants de prendre la voiture. La ligne de bus Alto, habituellement fermée aux heures de sortie des concerts, va partir de la scène de musiques actuelles (Smac) pour desservir chaque quartier de la ville. Comme pour un trajet en bus classique, nul besoin de réserver, il suffit d'acheter un ticket auprès du conducteur.

Un engagement pour le développement durable

L'objectif de cette expérimentation est de favoriser le déplacement en bus pour venir assister à un concert. "Quand on a fait le bilan carbone de La Luciole, on s'est rendu compte que le principal poids de la consommation était sur les déplacements", présente Céline Ferry, directrice de la Smac. Après ce constat, une étude a été réalisée pour connaître les différents moyens utilisés pour venir aux concerts. "Principalement, les gens viennent en voiture individuelle sur des petits trajets, révèle-t-elle. On lance donc la Luciole Express qui ramènera le public après les concerts parce qu'avant, il pouvait venir en bus, mais il n'en avait plus pour partir."

Une seconde expérimentation aura lieu lors de la dernière soirée afterwork, jeudi 5 décembre. La Luciole souhaite pérenniser cette navette. Pour la rendre attractive, des musiciens, un blind-test et d'autres animations pourraient être mis en place dans le bus.

D'autres axes à développer

D'autres solutions de mobilité sont déjà mises en place, comme un système de covoiturage et de copiétonnage intégré à la billetterie. La mobilité n'est pas l'unique axe que La Luciole développe en faveur du développement durable. "On travaille beaucoup sur nos intrants. On a retravaillé notre carte de bar par exemple avec des produits locaux principalement, explique Céline Ferry. Sur le bâtiment, on va essayer de mieux contrôler notre consommation et on travaille sur un plan de transition de notre matériel scénique avec un passage en LED notamment de nos projecteurs."