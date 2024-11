Jeu. Gagnez 2 places pour le concert d'Aliocha Schneider le 21 novembre à Alençon

Aliocha Schneider : Un Nouveau Voyage Musical Inspiré par la Mer Égéenne

Quand on demande à Aliocha Schneider de décrire son dernier album en une image, il répond instinctivement : « la mer. La Méditerranée, en Grèce, où j’ai composé et écrit la plupart des chansons de cet album… ». Ce décor idyllique, empreint de la beauté tranquille des côtes grecques, a été bien plus qu’une simple toile de fond pour son processus créatif. Exilé à Athènes pour un tournage de six mois, Aliocha se retrouve entre deux mondes : éloigné de celle qu’il aime mais entouré par la mer et le ciel d’un bleu profond, il puise dans cette expérience intime pour donner vie à sa nouvelle musique.

Aliocha présentera cet album en live le jeudi 21 novembre 2024, à 20h30, à La Luciole. Ce concert en placement libre promet d'être un voyage sonore immersif, où chaque note fera écho à la beauté sauvage de la Méditerranée et aux émotions de l'artiste.

Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu dans son univers, ce spectacle à La Luciole est une occasion à ne pas manquer pour découvrir la sensibilité unique d'Aliocha Schneider.

