Alençon. Carbonne, Danakil, Adèle Castillon... En 2025, La Luciole mise sur la diversité

Chanson française, pop, électro, blues, métal… C'est une programmation très diversifiée que dévoile La Luciole pour la première partie de cette année 2025.

Au total, une trentaine d'artistes aux univers différents monteront sur scène entre le 30 janvier et le 13 juin. "On essaie d'aller chercher toutes les esthétiques présentes dans les musiques actuelles, explique le programmateur de la Luciole, Nicolas Chevallier. On aime bien la diversité parce que ça mélange les publics. Chaque date est différente, c'est ce qui fait la richesse de cette salle."

Défendre la scène régionale

Le premier concert de la saison sera gratuit et aura lieu le 30 janvier, à 19h. C'est l'artiste havraise Marla Wallace, aux sonorités rap et jungle (un style de jazz), qui montera sur scène. "On a aussi bien des têtes d'affiche que des artistes émergents. On défend beaucoup la scène régionale et locale ainsi que la présence d'artistes féminines", affirme Nicolas Chevallier. Deux jours plus tard, le 1er février, Les Mamans du Congo & Rrobin présenteront un spectacle afroféministe avec une musique fusionnant afro-house, électro et percussions artisanales.

Danakil et Carbonne en mars

Parmi les têtes d'affiche, le groupe de reggae Danakil investira la scène de la Luciole pour la toute première fois le 1er mars. La formation française aux 20 ans de carrière a sorti un nouvel album en septembre dernier. "Ils renouvellent leur son tout en restant fidèles à l'authenticité qui a fait leur succès", indique l'équipe de La Luciole.

Le rappeur Carbonne, qui a fait danser toute la France avec son titre Imagine cet été, se produira quant à lui le 21 mars à 20h30. Son album Par nous-mêmes, sorti en juillet, a connu un franc succès. Le 5 avril, c'est la musique pop qui sera à l'honneur avec le concert d'Adèle Castillon. L'ancienne membre du duo Vidéoclub s'inspire entre autres de Madonna, Tame Impala et Daft Punk.

Les amateurs de musique moins conventionnelle trouveront également leur bonheur en 2025. D'abord le 8 février avec un double plateau métal signé Lofofora et Headcharger, puis le 8 mars avec le concert des Garçons Bouchers.