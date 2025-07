Bréhal. Un motard de 39 ans arrêté très alcoolisé après un refus d'obtempérer

Le Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Coutances est intervenu mercredi 23 juillet à Tourneville-sur-Mer, entre Coutances et Granville. Ils ont voulu arrêter un motard qui roulait sur CD20 en direction de Bricqueville-sur-Mer. L'homme de 39 ans a refusé le contrôle et a pris la fuite dans cette commune. Il a finalement été interpellé après plusieurs minutes de course-poursuite.

1,85g par litre de sang

Le motard a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Bréhal, pour de nombreuses infractions : défaut d'assurances, conduite malgré une suspension de permis et un refus d'obtempérer. Il a aussi été accusé de conduite en état d'ivresse avec un taux relevé de 1,85g par litre de sang. Déjà connu des forces de l'ordre défavorablement pour des actes similaires, il a reconnu les faits. Il a été déféré devant le tribunal de Coutances vendredi 25 juillet. Il a été condamné à un an de prison dont 8 mois avec sursis, interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un an et à la confiscation de la moto.

