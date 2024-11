Près de Granville. Un appel à témoins pour un délit de fuite après un accident de la route

Une personne impliquée dans un accident de voiture est recherchée par la compagnie de gendarmerie de Coutances. Elle lance un appel à témoins, lundi 4 novembre.

Un conducteur rapidement récupéré par un autre véhicule

L'accident a eu lieu le 1er novembre, vers 18h sur la route départementale 924, à Saint-Sauveur-la-Pommeraye près de Granville. Il s'agit de la rue principale de la commune et la route qui relie Villedieu-les-Poêles à Granville. Une voiture a été percutée par l'arrière par une autre voiture qui la suivait. "Le conducteur du premier véhicule est blessé et évacué par les secours", expliquent les gendarmes. Le second conducteur, possiblement à l'origine du choc, a alors pris la fuite. Les militaires précisent : "Il quitte dans un premier temps les lieux à pied puis il est récupéré par une autre voiture qui se présente sur place immédiatement après les faits."

Une enquête a été ouverte pour identifier cet automobiliste. Si vous avez des renseignements, voire avez été témoin de l'accident, il faut appeler la brigade de gendarmerie de Bréhal au 02 33 91 37 65 ou par courriel à : cob.brehal@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

