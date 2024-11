Appel à témoins. Elle recherche les personnes qui l'ont aidée après un accident de voiture près de Coutances

Une vache a été tuée après une collision avec une voiture, dimanche 3 novembre. L'accident s'est produit sur la route départementale 7 entre Coutances et Gavray à Saint-Denis-le-Vêtu. Dans le véhicule, il y avait quatre adultes et un enfant de 14 mois. Les victimes recherchent les automobilistes qui les ont aidées. Elle souhaite les remercier, mais aussi avoir des témoins de l'accident pour son litige contre l'éleveur.

Une entraide bienvenue

La voiture roulait quand deux jeunes vaches sont arrivées sur la route. La première a pu être évitée, mais pas la seconde. Le véhicule a subi de lourds dégâts : "Voiture morte, explosée", témoigne Ophélie Flamand, qui était à bord. "La vache est passée par-dessus le toit." Elle poursuit sur les réseaux sociaux : "Dans cette tragédie, on a eu des personnes qui se sont arrêtées, qui nous ont aidés, à faire la circulation et éviter un autre accident, à soutenir ma maman, et même à proposer de nous ramener." Elle a déjà retrouvé un contact pour deux jeunes hommes qui venaient de Coutances. Elle recherche toujours "une femme blonde avec des lunettes, qui avait mis le triangle de signalisation et venait de Gavray".

Pratique. Ophelie Flamand : 06 43 81 13 25.