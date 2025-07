Musée. Une journée histoire au Mémorial de Caen

Plongez dans l'histoire chargée de la Normandie avec le Mémorial de Caen, qui retrace la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide à travers des expositions permanentes et temporaires. L'espace Seconde Guerre mondiale vous explique les causes, les conséquences, les acteurs majeurs et les batailles décisives de cette période, à l'aide de photographies, de visuels ou encore d'objets d'époque. Egalement, l'espace guerre froide vous met en immersion dans la période, avec notamment des courts-métrages pour mieux comprendre. Jusqu'au 4 janvier, visitez l'exposition temporaire "Varian Fry - les chemins de l'exil", qui retrace l'histoire d'un journaliste new-yorkais arrivant à Marseille, et qui doit obtenir des visas pour plus de 200 artistes et intellectuels européens antinazis afin qu'ils quittent le territoire, sous la France du régime de Vichy.

Pratique. Esplanade Général Eisenhower, Caen. Horaires : tous les jours de 9h à 19h. Tarifs : 20,80€ (adultes), 18,50€ (de 10 à 18 ans).