Blacourt. Le vintage sous toutes ses formes au Bray Vintage Festival

Le Bray Vintage Festival se tient du vendredi 1er au dimanche 3 août à Blacourt. Il met à l'honneur les années 1930 à 1970. L'événement, gratuit, repose sur quatre piliers : tenues d'époque, collections vintage, concerts live et fête foraine. Au programme, des balades en véhicules anciens, des démonstrations de danse, un camp de reconstitution de la Seconde Guerre mondiale, du camping à l'ancienne et un village d'exposants. Les concerts sont assurés par Arythmi (vendredi), Swing 276 et Culture Wave (samedi), Tand'2m, Idem et Les Taranta Swing (dimanche).

Pratique. Inscriptions requises pour les balades, avec tenue vintage obligatoire.