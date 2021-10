Alençon. Le festival Lik'Orne #2 by SixOne, le Samedi 27 mai à Alençon (Orne)

Le conseil départemental de l'Orne a laissé carte blanche à SixOne, pour l'organisation du festival Lik'Orne. SixOne est une marque locale de vêtement en coton 100 % bio, très bien implanté dans le département, et a réussi à s'imposer comme un acteur local majeur à Alençon.



Un seul mot d'ordres sur le Festival Lik'Orne, "s'amuser, s'émerveiller, se régaler avec les acteurs locaux".



Des dizaines de concerts, expositions, dédicaces, activités sportives et ludiques, chasse aux trésors, découvertes, shopping, et animations sont au programme dans les jardins de l'Hôtel du département.



L'entrée sur le festival Lik'Orne, est gratuite! Venez, vous amuser en famille et entre amis.