Cherbourg. L'entreprise Naval Group victime de cyberattaque

Samedi 26 juillet, Naval Group a été victime d'une cyberattaque. L'entreprise, spécialisée dans la conception et la construction de sous-marins et particulièrement implantée à Cherbourg, a porté plainte pour "faire la lumière sur ces actes de malveillance" et "protéger les données de nos clients".

Les activités de l'entreprise ne sont pas touchées

En collaboration avec les services de l'Etat, des experts en cybersécurité ont lancé des investigations techniques au sein de l'entreprise pour mesurer l'ampleur des dégâts et limiter l'impact de l'attaque. "À ce stade, aucune intrusion dans nos environnements informatiques n'a été détectée et aucun impact sur nos activités n'est à signaler", affirme Naval Group.