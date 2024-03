Industrie. Naval Group choisi par les Pays-Bas pour construire quatre sous-marins, une aubaine pour la Normandie ?

Naval Group a été choisi par le gouvernement des Pays-Bas pour construire quatre sous-marins. L'annonce a été faite par le ministère de la Défense, vendredi 15 mars. Le parlement néerlandais doit valider ce choix avant toute signature de contrat. "Ils ont réussi à proposer une offre équilibrée, polyvalente et réaliste. L'industrie néerlandaise a également un rôle important à jouer, condition importante dans le processus d'attribution", a déclaré le secrétaire d'Etat néerlandais à la Défense, Christophe van der Maat. Le montant de ce contrat n'est pas connu, mais d'après L'Usine nouvelle, il pourrait être de 2,5 milliards d'euros.

Quelles conséquences pour Cherbourg ?

Cette annonce néerlandaise lance une nouvelle phase de discussions exclusives entre Naval Group et les Pays-Bas. Elles détermineront ce qui sera construit, comment, et dans quel endroit, entre la France, et notamment le site de Cherbourg, et les Pays-Bas, où les industries seront mobilisées sur place. Il pourrait donc y avoir une véritable opportunité pour le Cotentin. Il faudra attendre la signature finale du contrat pour en être certain. Le Barracuda était le type de sous-marin vendu à l'Australie dans le cadre du "contrat du siècle".

Réactions françaises

"Nous sommes extrêmement honorés d'avoir été sélectionnés par les Pays-Bas à l'issue d'une compétition acharnée et de participer à ce projet d'importance stratégique", a déclaré Pierre Éric Pommellet, le président-directeur général de Naval Group. De son côté, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu a réagi : "Un partenariat entre la France et les Pays-Bas accompagnera sur le long terme ce projet majeur et contribuera au renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense."