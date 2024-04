Industrie. Un nouveau contrat signé avec un pays par Naval Group : une bonne nouvelle pour le Cotentin

L'Indonésie a choisi Naval Group pour la construction de deux sous-marins de classe Scorpène. Un contrat a été signé jeudi 28 mars, comme l'annonce mardi 2 avril l'industriel français. Ces deux submersibles seront construits dans ce pays d'Asie du sud-est par le chantier PT PAL dans le cadre d'un transfert de technologie (ToT) opéré par l'industriel français. L'objectif est de "renforcer les capacités de la Marine indonésienne".

Après les Pays-Bas, l'Indonésie

Cette bonne nouvelle arrive après celle des Pays-Bas et leur commande de quatre sous-marins Barracuda. Scorpène, déjà choisi par le Brésil, le Chili, la Malaisie et l'Inde, est un sous-marin d'attaque "moderne", "performant" et "furtif" doté d'un système énergétique de pointe en haute mer comme dans les eaux peu profondes et dont le but est la lutte contre les navires de surface et les sous-marins avec le recueil de renseignements et des opérations spéciales. Le Barracuda, quant à lui, est utilisé dans tous les domaines de lutte : soutien à la dissuasion, frappes dans la profondeur, surveillance de zone étendue, déploiement avec une force aéronavale, coopération au sein de coalitions…

La signature a eu lieu jeudi 28 mars.

Le Cotentin exprime sa joie

De nombreux élus du Cotentin se sont félicités par rapport à cette signature. Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, annonce "une bonne nouvelle pour Naval Group et ses équipes" : "Notre site de Cherbourg y prendra sa part avec des retombées locales." David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, précise après ses félicitations à Naval Group que "l'ingénierie et la maîtrise d'ouvrage seront assurées dans le Cotentin", et donc à Cherbourg. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, salue "un signe de confiance de notre partenaire : je remercie mon homologue Prabowo Subianto, récemment élu président de la République".