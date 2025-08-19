Seine-Maritime. Une adolescente tente de sauver de la noyade ses deux petits frères, elle est elle-même secourue

Une adolescente de 16 ans s'est retrouvée en difficulté au large de Berneval-le-Grand (commune de Petit-Caux), lundi 18 août peu avant 18h.

Un nageur sauveteur intervient avec un paddle

La jeune fille voulait aider ses deux petits frères de 7 et 10 ans, en difficulté en mer. Elle s'est retrouvée elle-même en difficulté à 200 mètres de la plage. Les deux garçons ont réussi à regagner les rochers et se mettre en sécurité. L'adolescente a été secourue par un nageur sauveteur de la plage. La jeune fille a été ramenée sur la plage grâce à un paddle.

Les trois mineurs ont été transportés vers l'hôpital de Dieppe.