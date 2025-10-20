En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Cherbourg-en-Cotentin. Un skipper disparu en mer retrouvé après une importante opération de recherche

Sécurité. Un plaisancier, parti de Cherbourg vers Courseulles, a été porté disparu dimanche 19 octobre. Grâce à l'action du CROSS Jobourg et à de nombreux moyens engagés, il a été retrouvé sain et sauf au large du Cotentin.

Publié le 20/10/2025 à 15h01 - Par Thierry Valoi
Cherbourg-en-Cotentin. Un skipper disparu en mer retrouvé après une importante opération de recherche
Vaste opération de recherche en mer au large du Cotentin. - SNSM - Illustration

Dimanche 19 octobre, un vaste dispositif de secours a été déployé par le CROSS Jobourg qui coordonne les opérations de recherche en mer, pour retrouver un plaisancier parti la veille de Cherbourg-en-Cotentin à destination de Courseulles-sur-Mer. Il était porté disparu.

Un proche donne l'alerte

Inquiet de ne plus avoir de nouvelles, un proche a donné l'alerte dans la matinée. Le CROSS a aussitôt diffusé un message et mobilisé d'importants moyens : un hélicoptère de la Marine nationale, un avion de surveillance Falcon 50, aéronef britannique, et des équipes de recherche à terre à Fermanville, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur mais aussi Port-en-Bessin et Courseulles-sur-Mer.

Fatigué mais sain et sauf

Après plusieurs heures de recherches, le Falcon 50 a repéré le voilier en panne moteur au large du Cotentin. Le skipper, fatigué mais sain et sauf, a pu être secouru par la vedette de la SNSM de Barfleur.

Le bateau a été remorqué jusqu'à Saint-Vaast-la-Hougue, où le plaisancier a été pris en charge par les secours avant d'être transporté à l'hôpital de Cherbourg-en-Cotentin.

