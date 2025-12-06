People. Qui est Lucas Gridaine, le Normand qui veut décrocher le titre de Mister France 2026 ?

En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Société. L'élection de Mister France Normandie 2025, organisée à Colleville-Montgomery, a couronné Lucas Gridaine, jeune Normand engagé et charismatique. Il défendra la région lors de la finale nationale du 17 janvier 2026, au théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison, pour une édition placée sous le signe des nouvelles masculinités et de l'inclusivité.

Publié le 06/12/2025 à 09h00
Election Mister France : la Normandie peut-elle créer la surprise cette année ? - Lucas Gridaine

Le concours Mister France amorce une nouvelle ère. L'édition 2026, dont la finale se tiendra le 17 janvier prochain à Rueil-Malmaison, met l'accent sur des thématiques sociétales majeures : nouvelles masculinités, body positivity masculine, engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes…
Fini le simple critère du physique : Mister France revendique une vision moderne et inclusive de la représentation masculine. Un véritable laboratoire des masculinités actuelles.

Lucas Gridaine, un Normand déjà bien installé dans la compétition

C'est dans cette dynamique que le Normand Lucas Gridaine, originaire de Petit-Couronne près de Rouen, a été élu Mister France Normandie 2025 lors de la soirée du samedi 11 octobre, organisée à Colleville-Montgomery dans le Calvados.
Le comité régional souligne "son charisme, son éloquence et son engagement pour des valeurs de respect, d'ouverture d'esprit et de bienveillance", autant de critères aujourd'hui centraux dans la compétition.

Un candidat persévérant, déjà récompensé l'an dernier

A seulement 22 ans, Lucas Gridaine connaît déjà la scène de Mister France : en 2024, il avait décroché le titre de premier dauphin de Normandie, juste derrière le Calvadosien Jérémy Petit, lui-même arrivé premier dauphin au niveau national.
Cette année, le jury n'a pas hésité : la maturité du candidat, alliée à son expérience, lui permet cette fois de s'imposer. Judoka confirmé, il incarne un profil sportif et engagé qui plaît particulièrement au concours.

Un candidat déjà très suivi et engagé pour l'inclusion

Au-delà des concours, Lucas Gridaine s'appuie sur une communauté déjà solide : plus de 30 000 abonnés le suivent sur Instagram, où il partage régulièrement des conseils de musculation, ses résultats en compétitions de judo, jujitsu ou lutte, ainsi que les coulisses de sa préparation physique. Mais son influence ne s'arrête pas au sport. Lucas est également parrain de l'association "Comme les Autres", engagée dans l'inclusion par le handisport. Un rôle qu'il revendique avec fierté.

Cap sur la finale du 17 janvier 2026

Lucas Gridaine représentera désormais la Normandie lors de la grande finale nationale. Une édition très attendue, organisée au théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison, où les candidats seront évalués autant sur leurs valeurs que sur leur présence scénique.
La Normandie peut-elle créer la surprise cette année ? Réponse en janvier.

