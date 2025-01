Insolite. L'idéal masculin serait-il normand ? Découvrez notre candidat régional à l'élection de Mister France

Oui, l'élection de Mister France, c'est un peu comme celle des Miss, mais avec des abdos et moins de robes à paillettes. Au programme : défilés en maillot de bain (parce qu'il faut bien respecter les traditions), journée de préparation à Paris et même un concours de culture générale.

Et là, cocorico normand : Jérémy Petit a brillé au test de culture G, décrochant la troisième place avec un solide 15/20. Pas mal, non ? Pour info, le premier a eu 16/20, donc clairement, notre Mister Normandie n'est pas qu'un joli sourire.

Jérémy Petit, l'atout charme de la Normandie

Originaire de Normandie, Jérémy Petit n'est pas là pour rigoler. Avec son style, son charisme et son cerveau bien rempli, il représente fièrement notre région. Et soyons honnêtes, qui d'autre que la Normandie pour incarner "l'idéal masculin français" ? Entre le Mont-Saint-Michel, le camembert et maintenant Jérémy, on est imbattables.

Comment voter pour Mister Normandie ?

C'est simple : sortez votre téléphone et envoyez un SMS.

• Votes ouverts : du 21 décembre 2024 à 12h au 23 janvier 2025 à 23h59.

• Pour voter : rendez-vous sur le site officiel www.mister-france.com.

Un show à ne pas manquer

L'élection se tiendra au Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison. Une soirée sous le signe du glamour, avec des candidats qui vous feront oublier la grisaille de janvier. Vous voulez y assister ? La billetterie est ouverte ICI.