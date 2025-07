Hérouville-Saint-Clair. Après l'orage, quelle météo pour le festival Beauregard ?

Le festival Beauregard commence ce mercredi 2 juillet à Hérouville-Saint-Clair, avec dès 18h30 Lucky Love, puis les Black Eyed Peas, et enfin DJ Snake. Pas de panique, selon Météo France, il n'y a pas de pluie prévue pour ce soir, mais un ciel peu nuageux, avec une température moyenne de 18 degrés.

Seulement de la pluie dimanche ?

Demain, retrouvez un ciel ensoleillé, et une température de 21 degrés en fin d'après-midi. Prévoyez un pull pour le soir, car il devrait faire environ 16 degrés. Vendredi et samedi, les températures seront à peu près les mêmes que jeudi, avec seulement un ciel un peu plus couvert.

En revanche, pour le dernier jour du festival, dimanche 6 juillet, attendez-vous à quelques averses. Le plus gros devrait normalement arriver le matin, mais la pluie persisterait jusqu'en soirée.