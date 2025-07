Hérouville-Saint-Clair. A Beauregard, la fête se vit aussi en dehors des scènes

Chaque année, ce qui fait vibrer les festivaliers avant Beauregard, c'est bien sûr la programmation. Mais l'ambiance conviviale et familiale de ce festival qui se tient du 2 au 6 juillet à Hérouville-Saint-Clair est aussi due à toutes les activités gratuites proposées entre les concerts : danse, DJ sets, animations pour enfants ou encore stands de sensibilisation… Autant d'univers à découvrir sur le site.

Tout un village pour les enfants

A l'entrée du festival, le Jardin de John regroupe 17 animations dédiées aux enfants et aux adolescents… mais qui plaisent tout autant aux adultes. Parmi les incontournables, les cours de cirque proposés par la compagnie Les Artistochats sont devenus un rendez-vous régulier depuis maintenant 10 ans. "On propose aux enfants de faire du trapèze, du fil, mais aussi de la boule et des agrès. Certains enfants ne veulent plus quitter le stand, alors que leurs parents aimeraient aller voir les concerts", sourit Karine Opportune. Chaque année, environ 400 enfants s'essaient ainsi aux arts du cirque. Parmi les autres animations : des bornes d'arcade, et cette année une nouveauté, des stands de jeux de société animés par Le Pion Magique, célèbre boutique caennaise.

Une troisième scène dédiée

à la danse et à l'électro

Depuis la fin de la pandémie, le festival souhaite remettre la danse au cœur de l'événement. C'est ainsi qu'est né Le Studio, une sorte de troisième scène conviviale où se mêlent cours de danse et DJ sets pendant les cinq jours du festival. Parmi les nouveaux venus cette année, Nicolas Moncombe. Spécialiste de la musique électronique "drum and bass", il se réjouit de faire découvrir ce style au public de Beauregard. "Le Studio, c'est une bulle à part. J'adore l'idée de créer un espace où la musique électronique a toute sa place, et que le grand public puisse aussi l'apprécier." Clément Bonneau insiste : "On tient vraiment à ce que chacun puisse trouver ce qui lui plaît."

Sensibiliser

tout en faisant la fête

Cette volonté d'ouverture se retrouve également dans la restauration. Burgers, poutines, plats végétariens… il y en a pour tous les goûts, avec une exigence : privilégier les artisans locaux plutôt que les grandes chaînes.

A deux pas, une grande halle accueille des créateurs et artisans normands, qui proposent des objets faits main ou de seconde main. Maëlle Blot, fondatrice de Terre & Coton, propose par exemple des illustrations personnalisées. Nouveauté cette année : la casquette brodée aux couleurs du festival. "Les gens viennent nous voir entre deux concerts, et on garde leurs achats jusqu'à la fin de la journée. Parfois, on doit les appeler par téléphone pour qu'ils ne les oublient pas, pris par l'ambiance et la fête." Autre espace incontournable : la halle prévention et sensibilisation, qui offre une visibilité à des associations engagées sur des sujets de société. Parmi elles, Itinéraires, avec cette année un stand animé par Manon Konzack, coordinatrice du Camion des femmes, un dispositif d'accompagnement des femmes victimes de violences.

"Malgré la gravité du sujet, les festivaliers sont très curieux. Ils viennent échanger, poser des questions, s'informer. C'est précieux."

Pour Clément Bonneau, cet espace est vraiment important, "il permet de nourrir des discussions".