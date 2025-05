Beauregard. Cette année, au-delà des concerts, le jeu est au centre des activités du festival d'Hérouville-Saint-Clair

Au-delà des concerts, le festival Beauregard d'Hérouville-Saint-Clair a tissé au fil des années un véritable vivier associatif, permettant au public de découvrir une diversité de collectifs culturels et d'initiatives locales tout au long des cinq jours de festivités (cette année du 2 au 6 juillet), et tout cela, gratuitement.

Depuis le retour du Covid, cette dynamique s'est encore renforcée. Pour Claire Lesaulnier, codirectrice du festival Beauregard, "l'envie de faire bouger le public, de le rendre acteur du festival" est devenue une priorité.

Un terrain culturel et créatif

Parmi les temps forts de ces animations, la création du Studio occupe une place centrale. "On y propose des cours de danse accessibles à tous, du hip-hop à la salsa, en passant par des initiations aux danses collectives mais aussi des DJ set." Autre rendez-vous apprécié des festivaliers depuis l'année dernière : le "John Tonique", des cours de sport ludiques animés par l'école des métiers du sport CRAF 2S, pour s'échauffer ou simplement se défouler en musique.

Le Jardin de John, quant à lui, est devenu un véritable village associatif. On y trouve une multitude d'activités pour petits et grands : "Ateliers numériques, créations artistiques, cours de cirque, et de nombreux espaces pensés pour les familles." Un endroit vivant, festif et qui se veut intergénérationnel.

Nouveautés 2025 : les jeux à l'honneur

Parmi les nouveautés de cette édition, un coin "Jeux et Arcades" animé par l'institution caennaise Le Pion Magique fait son apparition. Jeux de société, flipper, baby-foot, fléchettes… tout est réuni pour que les festivaliers puissent se défier dans une ambiance conviviale. Ce goût du jeu se prolonge jusque dans le Studio, où des animations comme la marelle ou "un, deux, trois, soleil" ponctueront les journées entre les concerts. "Des jeux simples, intuitifs et régressifs, qui rassemblent toutes les générations", se réjouit Claire Lesaulnier

Depuis 10 ans, le festival se déplace au CHU

Chaque année, la semaine précédant le festival, les associations partenaires se déplacent aussi dans les services hospitaliers de l'agglomération pour partager un peu de la magie de Beauregard avec les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Concerts, ateliers de maquillage, arts du cirque, initiation au code informatique, performances musicales avec Musique en Plaine… des activités sont proposées dans les chambres, dans les couloirs, au plus près des patients mais aussi du personnel de santé. "L'idée est de proposer un moment d'oxygène", explique la codirectrice. Et pour prolonger le plaisir, "les concerts du festival sont retranscrits sur les télévisions des hôpitaux".

Depuis 10 ans maintenant, cette semaine est devenue un rendez-vous attendu autant par les soignants que les patients.