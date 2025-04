Près de Caen. Trois jours déjà complets au festival Beauregard

Si vous êtes encore indécis, il est grand temps de sauter le pas. Les places pour l'édition 2025 du festival Beauregard d'Hérouville-Saint-Clair s'égrainent, si bien que trois jours affichent désormais complets. Il y aura 30 000 personnes le 2 juillet au Day Before avec DJ Snake et les Black Eyed Peas, et autant les 5 et 6 juillet. Il ne reste plus que quelques places pour jeudi 3 et vendredi 4 juillet. Environ 83% des places du jeudi se sont déjà écoulées, selon le décompte du festival publié vendredi 11 avril à midi. La journée du vendredi affiche un taux de remplissage de 97%. Si vous voulez voir se produire SDM, Jean-Louis Aubert, Air, Jorja Smith, Lanomali, Damso ou encore Blonde Redhead, il faut donc se dépêcher. Billets www.festivalbeauregard.com.