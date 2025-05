Près de Caen. Festival Beauregard : de nouvelles places sont mises en vente, y compris pour le Day Before

Deuxième chance pour les déçus ! Si l'édition 2025 du festival Beauregard est quasi complète, les organisateurs vont remettre en vente quelques précieux sésames. L'annonce est tombée ce mercredi 28 mai en soirée. Mardi 3 juin à 10h, des pass 1 jour seront disponibles pour l'ensemble des journées du festival situé à Hérouville-Saint-Clair.

Des places pour le Day Before

Ainsi, il sera encore possible de se procurer à nouveau des places pour le Day Before le 2 juillet, avec les Black Eyed Peas et DJ Snake, qui a affiché très vite complet. Des billets pour assister au vendredi 4, au samedi 5 ou au dimanche 6 juillet seront aussi proposés. Les organisateurs avaient gardé une petite marge de sécurité afin de proposer une nouvelle billetterie à bientôt un mois du festival.

• A lire aussi. Beauregard. Cette année, au-delà des concerts, le jeu est au centre des activités du festival d'Hérouville-Saint-Clair