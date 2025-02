Hérouville-Saint-Clair. Découvrez la programmation (presque) complète du festival Beauregard !

Le festival Beauregard nous avait déjà mis l'eau à la bouche avec ses dernières annonces… Black Eyed Peas, Jorja Smith, Damso, Clara Luciani et bien d'autres. Il n'en manquait que 10 ! Mais surprise, un onzième nom sera bientôt annoncé. La programmation, presque complète donc, du festival Beauregard, qui se déroule du 2 au 6 juillet, est enfin dévoilée, alors que déjà 90% des pass ont trouvé preneur.

Un troisième nom pour le "Day Before"

Le Lillois Lucky Love chantera les premières notes de la dix-septième édition de Beauregard.

Le souvenir ému de sa prestation à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympique pourra être ravivé. Cet artiste hors-norme, à la fois chanteur, danseur, acteur et mannequin, performera le 2 juillet à l'ouverture du festival, avant de laisser la scène aux Black Eyed Peas et à DJ Snake.

Nouveau voyage pour "Last Train"

Après l'annonce de Jorja Smith, Jean-Louis Aubert, SDM, AIR, girl in red, The Avener ou encore Guesney qui joueront sur les scènes de Beauregard le 3 juillet, un dernier nom s'ajoute à cette liste : le quatuor Last Train.

Les rockeurs français connaissent bien le public normand, puisqu'ils sont déjà passés par le festival en 2016 puis en 2022. Cette année ils pourront présenter leur nouvel album "III", sorti vendredi 31 janvier 2025.

Vendredi 4 juillet : deux nouveaux noms

La première soirée du week-end s'annonçait déjà chargée en émotions avec les noms de Damso, Lamomali, Zamdane, Blonde Redhead, Myd, Biga*Ranx ou Malik Djoudi.

Deux grandes figures de la musique ont rejoint la bande.

• GESAFFELSTEIN : "mystérieux prince noir de l'électronique", selon Beauregard, cela fait 11 ans qu'il ne s'est pas produit sur une scène européenne, et c'est Hérouville-Saint-Clair qu'il a choisi pour son grand retour. A l'origine de nombreuses collaborations au sommet, comme avec The Weeknd, son show s'annonce unique.

• THE DANDY WARHOLS : 30 ans de scène, mais pas une fois à Beauregard. Il était temps que le festival reçoive ces amoureux du rock psychédélique. L'occasion de les voir performer leur douzième et dernier album en date, "ROCKMAKER", sorti le 25 mars 2024.

Un samedi rock, pop et punk

La scène était déjà bien remplie avec The Black Keys, Gazo, Hoshi, The Last Dinner Party, KOMPROMAT et Gringe.

Trois nouveaux noms s'ajoutent à la liste éclectique du samedi 5 juillet : 20 ans après leur premier album "Silent Alarm", les britanniques BLOC PARTY fêteront leur anniversaire au festival. Avant ce show événement, c'est Isaac Delusion qui envoutera Beauregard avec sa pop onirique. Les trois Françaises du groupe punk garage MADAM comptent aussi enflammer la scène pour leur première rencontre avec le public hérouvillais.

Deux nouveaux noms normands pour le dernier jour

Ils clôtureront le festival aux côtés de Martin Garrix, Fontaines D.C., Clara Luciani, Wet Leg, Amyl and The Sniffers et The Limiñanas.

Jyeuhair, la pépite caennaise dévoilée au grand public dans l'émission Netflix Nouvelle Ecole, pourra festoyer avec son public. Une scène normande représentée également par le duo rouennais SERVO qui ouvrira ce dernier jour.

Et pour finir cette journée, KING HANNAH, duo indie-rock tout droit venu de Liverpool.

La billetterie s'affole !

C'est inédit dans l'histoire du festival : la plupart des billets sont déjà vendus, et la journée du samedi est déjà complète ! Pour ceux qui n'avaient pu se procurer de billet pour la journée du samedi 5 juillet : quelques centaines de pass 1 jour avaient été mis de côté en prévision de cette dernière annonce. Et ils sont en vente dès maintenant sur le site web du festival.