Près de Caen. Jorja Smith, Damso, Clara Luciani...11 nouveaux noms confirmés au festival Beauregard

"C'est la première fois qu'on annonce autant de noms d'un coup. Et c'est aussi la première fois qu'on en dévoile vingt-six, début décembre", réagit Paul Langeois, directeur de Beauregard, à l'annonce des 11 nouveaux artistes qui rejoignent la programmation du festival, du 3 au 6 juillet 2025.

Un premier soir qui donne le ton

Deux nouveaux noms sont apparus sur la programmation du jeudi 3 juillet 2025. Jorja Smith, l'artiste britannique à la voix envoûtante. Beauregard figurera sur ses trois seules dates françaises, et comme le souligne Paul Langeois, "c'est une artiste qui est très rare, elle n'a jamais fait de tournée en province". Le DJ The Avener fera aussi son grand retour pour ce premier jour.

Le rap au rendez-vous

Le rappeur Damso reviendra au festival hérouvillais vendredi 4 juillet, pour ce qu'il a promis être sa dernière tournée. L'occasion pour ses fans de le voir performer son récent projet J'ai menti et son futur dernier album, Beyah, prévu pour le 30 mai 2025. A ses côtés le même soir, l'un des nouveaux visages sur rap marseillais Zamdane.

Six ans après son premier concert à Beauregard, c'est aussi le retour de Gringe samedi 5 juillet. Pépite normande, il partagera avec le public son album Hypersensible, dévoilé en septembre dernier.

La scène française représentée

Plusieurs artistes nationaux défileront sur les scènes du château. Vendredi 4 juillet, le public de Beauregard pourra assister au concert du MC français Biga*Ranx, référence de la scène reggae. Le même soir, Myd, DJ du label Ed Banger devenu incontournable sur la scène électronique fera aussi danser les foules.

Samedi 5 juillet, l'artiste Hoshi, figure de la chanson française montera sur scène. Et dimanche 6 juillet, Clara Luciani toujours très attendue, reviendra quelques années après son premier passage en Normandie.

Et du rock indépendant

Paul Langeois ajoute aussi que "de beaux noms un peu plus indépendants" compléteront ces quatre jours de festival. Parmi eux, le duo britannique Wet Leg, ou les français The Limiñanas qui empruntent au rock des sixties et joueront dimanche 6 juillet.

Et ce n'est pas fini… "On espère pouvoir faire une autre belle annonce avant Noël, peut-être même tout dévoiler. Au total, il y aura 41 noms cette année, il reste donc encore 15 artistes à annoncer", promet Paul Langeois.

