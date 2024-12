Comédie musicale. Clara Luciani chante au cinéma et inspire… un nouveau parapluie cherbourgeois !

Avec plus de 30 ans de savoir-faire artisanal, la marque cherbourgeoise s'est imposée comme une icône du luxe intemporel. Fabriqués à la main dans la célèbre manufacture normande, ces parapluies ne sont pas seulement résistants aux intempéries, ils incarnent aussi l'élégance à la française. Pour le film Joli Joli, un modèle exclusif a été créé : disponible sur demande et proposé également en bleu (pour les adeptes de sobriété). Après tout, quoi de mieux qu'un emblème dans le monde de la comédie musicale pour promouvoir… Une comédie musicale ?

Joli Joli, une comédie musicale rétro et romantique

Au cœur de cette comédie musicale, coécrite par Diastème et le compositeur Alex Beaupain, se trouve une romance tourbillonnante. On suit les aventures d'un écrivain fauché (incarné par William Lebghil) et d'une actrice prometteuse (jouée par Clara Luciani), dans un périple de Paris à Rome. Entre quiproquos, embûches et rebondissements, le film, qui sortira le 25 décembre 2024, promet de ravir les amateurs de glamour rétro et de mélodies enchanteresses.

Quand le cinéma rencontre l'artisanat

Pour les fans de comédie musicale (ou de parapluies), ce modèle Joli Joli, vendu à 170 euros, sera le parfait compagnon de vos escapades sous la pluie. Une création qui rappelle que sous un Cherbourg, tout est possible : même une déclaration d'amour sous une averse.