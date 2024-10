La Haine. Alivor, Médine, Proof… Qui sont les Havrais derrière la comédie musicale ?

Film culte des années quatre-vingt-dix, La Haine, de Mathieu Kassovitz, est adapté en comédie musicale depuis le jeudi 10 octobre à La Seine Musicale, à Paris. La troupe partira ensuite en tournée, qui passera par le Zénith de Rouen les 24 et 25 janvier 2025 et le Zénith de Caen le 31 janvier et le 1er février.

Alivor, l'un des trois rôles principaux

Trente ans après, le réalisateur propose un spectacle qui mêle cinéma, rap, danse et théâtre, mis en scène par le Québécois Serge Denoncourt, connu en Normandie pour avoir travaillé sur le projet d'Hommage aux Héros. Parmi les trois interprètes principaux, on retrouve Alivor, rappeur et comédien originaire du Havre. L'ancien backeur de Médine, apparu notamment sur le titre collaboratif Grand Paris, a été repéré par l'équipe du spectacle pour son énergie et sa présence scénique. Il a décroché le rôle d'Hubert (interprété au cinéma par Hubert Koundé).

M, Clara Luciani, Sofiane Pamart…

A la direction musicale, on retrouve le Havrais Proof, par ailleurs cofondateur du Grand Paris Studio, qui a composé les musiques originales du spectacle, où figurent entre autres M, Clara Luciani, les rappeurs Akhenaton, Oxmo Puccino, Tunisiano, Youssoupha, Youssef Swatt's, le pianiste Sofiane Pamart ou encore le rappeur caennais Jyeuhair, finaliste de Nouvelle Ecole sur Netflix. Sans oublier le Havrais Médine, qui signe l'un des titres les plus forts, L'4MOUR.

Général, frère de Proof, a aussi collaboré à deux titres de cette bande originale. Un album mixé par un autre havrais, Adam Monroe. Enfin, deux autres hommes de l'ombre ont aussi un lien avec la cité océane : Rémy Corduant, cofondateur de Nouëva Productions, qui coproduit le spectacle et Alassane Konaté, directeur du label ADA chez Warner Music France, chargé de la distribution de la BO.

L'album du spectacle, disponible depuis vendredi 11 octobre, sur lequel figurent Clara Luciani, M, Akhenaton, Sofiane Pamart, Jyeuhair... - ADA