Film culte. La Haine adapté en comédie musicale avec un Normand au casting

Attention, film culte ! Trente ans après sa sortie, La Haine revient sous le feu des projecteurs. Mathieu Kassovitz adapte son œuvre en spectacle musical, qui sera joué à partir du 10 octobre 2024 à La Seine Musicale, aux portes de Paris.

Un Havrais au casting…

Les interprètes des trois rôles principaux viennent tout juste d'être dévoilés. Vinz, campé par Vincent Cassel dans le film, sera interprété par Alexander Ferrario. Saïd sera joué par Samy Belkessa et Hubert sera campé par le rappeur Alivor, originaire du Havre. Ce dernier pourra mettre à profit son expérience de la scène, lui qui est notamment le "backeur" officiel de Médine.

Sous-titré "Jusqu'ici rien n'a changé", en référence à l'une des répliques cultes du film, cette adaptation se veut ancrée dans l'époque d'aujourd'hui, avec une mise en scène innovante, imaginée par le réalisateur lui-même et le Québécois Serge Denoncourt, qui fait par ailleurs partie des concepteurs du projet Hommage aux Héros, consacré au Débarquement en Normandie.

… et un autre en coulisses

"La forme innovante entend plonger le spectateur dans une "ride" à travers Paris et sa banlieue grâce à un dispositif unique faisant dialoguer la scène et l'écran : quatorze tableaux inspirés du film, repensés par Mathieu Kassovitz, seront diffusés sur un système de projections, couplés avec les décors et surtout avec la performance des comédiens sur scène", détaille La Seine Musicale.

Le spectacle mêlera cinéma, rap, danse et théâtre, avec une bande originale entièrement pensée pour cette adaptation, "qui fait elle aussi le lien entre les années 90 et aujourd'hui". A la direction musicale, on retrouve d'ailleurs DJ Cut Killer, déjà sur la BO de La Haine, et le producteur Proof, originaire lui aussi du Havre et membre du label Din Record (devenu Mind).

Pratique. La Haine en comédie musicale, à partir du 10 octobre 2024 à La Seine Musicale. Billetterie déjà ouverte. Plus d'infos ici.