Le Havre. Ces trois événements qui ont marqué la rédaction en 2024

C'est une liste loin d'être exhaustive. En 2024, voici trois événements qui ont marqué la rédaction de Tendance Ouest sur Le Havre.

Le plus grand voilier-cargo du monde inauguré

Le voilier-cargo Artemis a été inauguré lors de sa première escale au Havre, en décembre. - Le Courrier Cauchois

L'Anemos, le plus grand voilier-cargo du monde, a été inauguré lundi 28 octobre au Havre. Il a été construit par la compagnie havraise TOWT. Moins d'un mois après, un deuxième navire était mis en service, l'Artemis.

TOWT a d'ores et déjà annoncé la commande de six navires supplémentaires, propulsant l'entreprise à la tête de la plus grande flotte de voiliers-cargos au monde, et leader mondial du transport de marchandises à la voile d'ici 2027.

Le STB Féminin retrouve la Ligue 2

Laurent Chamu, entraîneur du STB Féminin, compte bien se maintenir en Ligue 2.

Onze ans après sa dernière accession en deuxième division, le STB Féminin a retrouvé en 2024 le chemin de la Ligue 2 féminine de basket. L'accession est arrivée un an après la fusion de l'équipe première d'Aplemont avec le Saint-Thomas Basket.

Les Havraises terminent l'année 10e au classement avec deux victoires et huit défaites. L'objectif reste clairement le maintien.

"La Haine", des Havrais derrière la comédie musicale

La comédie musicale "La Haine" tourne partout en France avec un Havrais, Alivor (à droite).

Trente ans après sa sortie au cinéma, La Haine est adaptée en comédie musicale depuis le 10 octobre. Derrière le spectacle et sa bande originale, on retrouve plusieurs artistes et personnalités du rap originaires du Havre. Parmi les trois interprètes principaux, on retrouve Alivor, rappeur et comédien originaire du Havre. A la direction musicale, on retrouve le Havrais Proof, par ailleurs cofondateur du Grand Paris Studio. Le Havrais Médine signe l'un des titres les plus forts, L'4MOUR.

La troupe passera par le Zénith de Rouen les 24 et 25 janvier 2025 et le Zénith de Caen le 31 janvier et le 1er février.

