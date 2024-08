Basketball (LF2). Le STB Féminin prépare ses retrouvailles avec la Ligue 2

Les sourires et la bonne humeur étaient au rendez-vous, au gymnase Pierre de Coubertin du Havre, mercredi 28 août. L'heure des retrouvailles pour les basketteuses du Saint-Thomas Basket (STB) Féminin et leur public, convié à la reprise de l'entraînement. "On a vraiment hâte d'entamer cette grande aventure", confirme la capitaine, Jasmine Mamouni. Elle qui avait vécu l'accession de 2013 en tant que toute jeune joueuse va désormais pouvoir goûter pleinement le championnat de Ligue 2. "On entre pleinement dans un monde professionnel, parmi les meilleures équipes de France, il va falloir hausser notre niveau de jeu collectif et personnel", poursuit la joueuse.

A l'intersaison, l'équipe s'est étoffée avec l'arrivée de cinq nouvelles joueuses. Binta Diallo, en provenance de Mondeville, pourra notamment apporter son expérience de la deuxième division : "Les démarquages, la pose d'écrans, les passes extérieures… Tout est beaucoup plus compliqué qu'en N1, avec énormément de joueuses athlétiques et physiques."

"Des centaines de demandes !"

C'est un double engouement que vit le STB Féminin, dont l'accession en Ligue 2 est arrivée un an après la fusion de l'équipe première d'Aplemont avec le Saint-Thomas Basket. "L'année dernière, on a créé un lien avec le public qui a vu l'ambiance, la façon de jouer, les résultats… Contre Villeurbanne, en play-offs, on a été contraints de refuser du monde", se remémore Alain Darmagnac, président du club. "On ressent l'engouement, déjà. On peut continuer à faire quelque chose de grand, si on nous suit."

La belle médaille d'argent des Françaises aux Jeux olympiques a aussi son effet. "On a terminé la saison avec 400 licenciés (dont environ 300 filles, N.D.L.R), on en attend autant, et il y a des centaines de demandes qui ne peuvent pas être satisfaites, faute d'infrastructures et d'encadrement", poursuit Alain Darmagnac. "On sera contraints de faire des choix, mais si elles ne trouvent pas de place chez nous, on les orientera. Il faut que l'on parvienne à des accords avec d'autres clubs havrais pour absorber le surplus de jeunes qui veulent faire du basket."