Le Havre. Le plus grand voilier-cargo du monde inauguré

La compagnie havraise TOWT (TransOceanic Wind Transport) poursuit son développement. Elle a baptisé, lundi 28 octobre, son premier voilier-cargo, Anemos.

De retour de son voyage inaugural à travers l'océan Atlantique, Guillaume Le Grand, président de TOWT, a souligné le succès de cette traversée. Parti du Havre l'été dernier, Anemos a fait escale à New York (USA), Santa Marta (Colombie) et Québec (Canada), respectant les délais prédits, confirmant ainsi la fiabilité de cette solution de transport décarboné.

• A lire aussi. Le Havre. Du champagne et du cognac dans la première cargaison du voilier-cargo de Towt

"C'est une immense fierté de voir ce projet prendre vie et de constater le succès des premiers voyages. Mais au-delà des performances, c'est une grande satisfaction de participer à une véritable révolution dans le transport maritime et de porter un engagement fort pour les générations futures", souligne Guillaume Le Grand.

Objectif : une flotte de neuf navires

Avec deux navires actuellement en opération et des performances prometteuses, TOWT marque un pas important pour l'avenir de la navigation décarbonée. Le nom du troisième navire a également été révélé : Atlantis. En construction aux chantiers Piriou au Vietnam, il sera opérationnel dans un an et demi.

• A lire aussi. Le Havre. Un deuxième voilier-cargo pour Towt