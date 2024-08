Le Havre. Un deuxième voilier-cargo pour Towt

"Artemis", voilier-cargo de la société Towt, vient d'être livré. Il rejoint ainsi "Anemos", premier de ces voiliers-cargos. A eux deux, ils constituent la première flotte de voiliers-cargos au monde.

Ce nouveau navire est sorti du chantier naval Piriou (Vietnam) après plus de deux ans de construction. Il a rejoint, mardi 20 août, le port de Hô Chi Minh-ville, au Vietnam. Dès ce mercredi 21 août, "Artemis" entre en fonction et charge notamment des box et modems pour le compte d'Orange, du thé pour le compte des Jardins de Gaïa et un peu de café pour Belco. Il effectuera ensuite son voyage vers Le Havre.

"Artemis" a les mêmes caractéristiques que "Anemos". Il a une capacité de chargement de plus de 1 200 tonnes. Il bat pavillon français et est opéré par des marins français.