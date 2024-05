Le Havre. L'armateur Towt commande six voiliers-cargos supplémentaires

"Certains nous voyaient comme la cerise, mais on est pertinents pour le gâteau !" Guillaume Le Grand, le sautillant cofondateur de la société Towt, basée au Havre, résume ainsi la dernière annonce de l'armateur, spécialisé dans le transport de marchandises à la voile. Alors que ses deux premiers voiliers-cargos sont encore en chantier, Towt confirme la commande de six navires supplémentaires au constructeur naval breton Piriou. Un investissement de 180 millions d'euros.

Un chargement par semaine

"Ce sont des navires qui sont loin d'être gratuits. Pouvoir lancer d'ores et déjà la construction de six navires montre la diversité des clients qui sont derrière nous", poursuit le Havrais d'adoption. Et de citer les champagnes Mumm et Perrier-Jouët, les cognacs Martell, le fabricant normand d'aliments dédiés à lutter contre la malnutrition, Nutriset, ou encore le groupe Belco, qui importe des cafés de spécialités.

La flotte, ainsi quadruplée, "permet d'optimiser les coûts de construction, d'harmoniser les différents contrats de nos équipages, mais surtout, cela permettra d'avoir un départ chaque semaine du Havre. On apporte un début de solution très humble pour décarboner le transport maritime, et si nos navires viennent régulièrement, ils peuvent prendre cette part de marché", souligne Guillaume Le Grand. Chaque voilier pourra embarquer 1 000 palettes dans ses cales, pour traverser l'océan Atlantique et pourquoi pas, à terme, le Pacifique et la Méditerranée.

Le tout premier voilier-cargo de Towt, Anemos, est actuellement en phase de finition à Concarneau dans le Finistère. Il est attendu au Havre dans le courant de l'été, après des tests moteurs en juin, et sur les voiles début juillet. Suivra le voilier Artemis, en cours de construction au Vietnam, attendu à l'automne dans la cité océane. Les trois suivants devraient être mis en service fin 2026, les trois autres début 2027.