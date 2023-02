Le Havre. La grande ambition de Guillaume : donner de l'air au transport maritime

Comme personne n'est parfait, Guillaume Le Grand est Breton. Natif de Brest, il cite Tri Yann et se dit viscéralement attaché à sa région. Mais dans la cité Océane, est-ce vraiment un défaut ? "Au Havre, il y a 50 % de Bretons", lance-t-il. Selon une étude réalisée dans les années 2000, les Bretons, au nombre de 70 000 ici, représentaient un quart de la population. Mais la culture bretonne est bien là. "Il y a plusieurs bagadoù (N.D.L.R. : groupes de musique traditionnelle), les noms de famille bretons sont partout. La ville est profondément bretonne dans ses fondations, dans sa sociologie et sa façon d'être."

Le Havre, site stratégique

pour son entreprise

Guillaume Le Grand s'installe au Havre avec sa famille en 2020. La décision est stratégique pour son entreprise, TOWT, cofondée avec sa femme Diana Mesa, et qui ambitionne de développer le transport de marchandises sur des voiliers-cargos. "On est dans le premier port de France, parce que l'on a des ambitions fortes. Il y a la Manche, tout le corridor de la mer du Nord et l'axe Seine, avec le canal de Tancarville et des reports possibles vers d'autres modes de transport."

Sur un plan personnel, l'acclimatation se fait sans encombres. "On va à la plage, à la bibliothèque Niemeyer en permanence. Moi, j'ai une petite fille de 7 ans et demi qui va à l'école ici. En Bretagne, elle était dans une école Diwan (N.D.L.R. : où l'enseignement est dispensé en langue bretonne). Et maintenant, elle me demande avec l'accent havrais : 'Papa, on achète une galette au beurre', elle dit 'boujou', raconte-t-il dans un sourire. Enfin, bref, je me sens très, très Havrais." Et de poursuivre concernant son entreprise : "Nos navires auront pour port d'attache Le Havre. La flotte sera basée sur le bassin Bellot. Avec la salamandre en visuel sur les bateaux."

"On a été très bien accueillis"

Guillaume Le Grand se souvient de sa découverte de la cité Océane. "La première fois que je suis venu, c'était sur des voiliers avec des marchandises à bord. On a été hyper bien accueillis par la communauté portuaire, politique et universitaire." Il admet toutefois : "J'avais un peu peur des dockers au début. Qu'ils nous prennent pour des charlots, des bobos. Et en fait, on a été très bien reçus. Ils ont compris qu'on était sur un travail de précision, de spécialiste, de valorisation d'un métier qui ne demande qu'à se développer. Ils sont venus voir nos bateaux, ils ont voulu décharger à la main avec nous. Et on aura besoin d'eux à l'avenir."