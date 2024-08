Le Havre. Du champagne et du cognac dans la première cargaison du voilier-cargo de Towt

C'est une première depuis environ un siècle, en tout cas à cette échelle. "Anemos", le voilier-cargo de la société havraise Towt, quitte le port du Havre vendredi 9 août pour rejoindre New York. Près de 900 palettes d'environ 1,2 tonne chacune ont été chargées à bord. C'est le premier navire cargo à être propulsé quasi exclusivement à la voile (à l'exception pour les entrées et les sorties des ports). Il devrait mettre environ deux semaines pour traverser l'Atlantique et rejoindre New York.

Champagne et cognac

Cette première cargaison est faite en partie de bouteilles de la marque Martell Mumm Perrier-Jouët (groupe Pernod Ricard). La société explique que "cette première traversée exprime l'ambition de la marque d'en faire durablement le mode de transport principal de ses champagnes et de ses cognacs vers les Etats-Unis. Cette étape importante s'inscrit dans une trajectoire globale de neutralité carbone d'ici 2050 qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur dans laquelle la viticulture, les emballages, la distillation et le transport sont les principaux postes d'émissions".

On retrouve également dans les cales du "Anemos" pour cette première traversée : les vins Château La Coste, des Bourgogne d'exception de la Maison Joseph Drouhin, de la marchandise du groupe Andros ou encore l'élixir de Chartreuse Diffusion.