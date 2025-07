Gagnez un séjour inoubliable pour 4 personnes au Puy du Fou avec Tendance Ouest

Participez à notre grand jeu concours et tentez de remporter un séjour pour 4 personnes en demi-pension au cœur de la Vendée, dans un parc légendaire qui allie émotions, spectacles grandioses et décors à couper le souffle. Avec plus de 2,8 millions de visiteurs en 2024, le Puy du Fou a battu tous les records de fréquentation. Ce parc, situé entre châteaux de la Loire et plages vendéennes, vous transporte à travers les époques : de la Rome Antique aux débuts du cinéma, en passant par les légendes médiévales.

Chaque jour, plus de 20 spectacles grandioses mêlant cascades, effets spéciaux spectaculaires et émotions intenses font vibrer petits et grands.

Nouveauté 2025 : « L’Épée du Roi Arthur »

Plongez dans une épopée héroïque aux côtés du jeune Tristan, lancé dans une quête fantastique pour délivrer Excalibur et libérer le Roi Arthur. Ce tout nouveau spectacle promet d’être l’un des plus impressionnants jamais créés par le Puy du Fou !

Les incontournables du parc :

« Le Mime et l’Étoile », sacré Meilleur Spectacle du Monde aux THEA Awards 2024

« Les Noces de Feu », une féerie aquatique et pyrotechnique inoubliable. Un cadre naturel unique et des décors spectaculaires.

Comment participer ?

Remplissez le formulaire ci-dessous, croisez les doigts, et préparez-vous à vivre un voyage dans le temps que vous n’oublierez jamais…

Jeu : du vendredi 4 juillet au vendredi 11 juillet.

Tirage au sort : vendredi 11 juillet à 9h.